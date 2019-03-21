الان تتابع مدير الأمن الفكري برئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المرتبة الثالثة عشرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قرارا بترقية الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، مدير الأمن الفكري، إلى المرتبة الثالثة عشرة.
ورفع “بلعوص”، شكره وتقديره لرئيس الهيئة، سائلا المولى القدير أن تكون هذه الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.
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