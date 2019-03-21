أمانة عسير تستعيد أكثر من 1.7 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

استعادت أمانة منطقة عسير، اليوم الخميس، أكثر من 1.7 مليون م2 من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نطاق أمانة عسير.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، بضرورة المحافظة على الأراضي العامة وتقصي الحقائق حيال جملة من أراضي الدولة التي تم التعدي عليها وبمساحات شاسعة بطرق غير نظامية بهدف الاستيلاء على أملاك الدولة والمرافق البلدية، فقد تم تشكيل فريق عمل لدراسة ومتابعة أراضي الدولة التي تدخل ضمن حدود إشراف وصلاحيات أمانة المنطقة، حيث تم اليوم استعادة جزء من الأراضي التي تم التعدي يتبع لبلدية الواديين بمساحة تقدر بـ” مليون وسبعمائة ألف متر مربع” وعلى طريق محوري رئيسي وبمشاركة شرطة منطقة عسير ممثلة في إدارة الضبط الإداري.