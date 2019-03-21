الان تتابع ضربة أمنية تسقط 3 مواطنين ارتكبوا جريمة سطو بالسلاح على منزل بحي النسيم شرق الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 مواطنين، بالعقدين الثالث والخامس من العمر، لتورطهم بارتكاب جريمة سطو، باستخدام مسدس، على منزل بحي النسيم شرق العاصمة الرياض، وسلب مبلغ 37 ألف ريال، وضبط بحوزتهم أقنعة للتخفي ومبالغ مالية وأجهزة جوال.

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