الان تتابع “الجمارك”: 75 وظيفة شاغرة خلال موسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت الهيئة العامة للجمارك (الجمارك السعودية) عن توفر (75) وظيفة موسمية في منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية خلال فترة التدريب والعمل والتي تستمر لمدة (60) يوم لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ. وأوضحت الهيئة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – أن يكون طالب جامعي. – أن يكون مستمر في الدراسة. – أن لا يقل المعدل عن جيد جداً. – أن لا تقل عدد الساعات المكتسبة عن 50 ساعة. – أن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية. – إجتياز المقابلة الشخصية. – إتمام مادة التدريب والتأهيل. طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: https://seasonaljobs.nbu.edu.sa

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الجمارك”: 75 وظيفة شاغرة خلال موسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.