نتائج قبول الجوازات النهائية موقع ابشر توظيف لاستعلام أسماء  المقبولين بالمديرية العامة للجوازات

استعلام نتائج قبول الجوازات النهائية عبر موقع أبشر التوظيف، إعلان أسماء المقبولين في وظائف المديرية العامة للجوازات الكشوف النهائية عبر موقع توظيف وزارة الداخلية، ومن رابط الاستعلام عن نتيجة التوظيف لأبشر، يمكن الدخول برقم الهوية للتعرف على أسماء المقبولين نهائياً لوظائف الدورية 43 من دورات التوظيف في المديرية العامة للجوازات السعودية، بجانب الضوابط والتعليمات التي وردت في إعلان نتائج القبول النهائي والتي يجب ان يتم تدبيرها وإحضارها في موعد الدخول للمعهد.

أعلنت وكلة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول النهائية للمتقدمين بطلب الالتحاق بالخدمة العسكرية في وظائف المديرية العامة للجوازات، بعد خوض الدورة التدريبية رقم 43 على وظيفة جندي، وبمكن الاستعلام عن نتائج قبول الجوازات النهائية من بوابة أبشر التوظيف برقم الهوية وبيانات المستعلم ومنها تاريخ الميلاد.

استعلام نتائج قبول الجوازات النهائية 1440

أعلنت بوابة أبشر منذ عدة أسابيع عن نتائج الجوازات المبدئية، واليوم الخميس 21 مارس 2019، صدر البيان النهائي نحو ظهور نتائج قبول الجوازات النهائية 1440، ولاستعلام أسماء المقبولين في وظائف المديرية العالمة للجوازات، لبدء خوض الدورة 43 التدريبية للالتحاق بالوظائف العسكرية على رتبة جندي فني جوازات، ومن خلال موقع نتائج وظائف وزارة الداخلية العسكرية أبشر التوظيف نتائج وظائف الجوازات ، يتم استخراج نتائج القبول، على أن يراعي المقبولين نهائي الضوابط والتعليم المرفقة أدناة.

تعليمات قبول نتائج وظائف المديرية العامة للجوازات

أوضحت بوابة التوظيف انه يتوجب على من سيجد اسمه ضمن نتائج قبول الجوازات النهائية، الالتزام ببعض التعليمات والضوابط، الخاصة بنتائج وظائف الجوازات السعودية النهائية، لبدء أعمال الدورة 43 ، ومرفق ادناة كافة المتطلبات والضوابط، والتي منها مه هو موضح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 20-4-1440 في تمام السابعة صباحاً.

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الحضور في مقر معهد الجوازات السعودية وعنوانه شارع على الصرفي مخرج كلية الأمير نايف للأمن الوطني طريق الدمام.

إحضار حساب أبشر مفعل والالتزام ما هو مرفق.

أ) حساب أبشر لابد أن يكون حروف وأرقام وليس رقم الهوية الوطنية.

ب) لابد أن يكون رقم الجوال المسجل في أبشر الخاص بالطالب وليس لأحد أفراد العائلة.

ج) تفعيل حساب أبشر عن طريق أجهزة التفعيل في المراكز المعتمدة لذلك. 3. يمنع إحضار أجهزة الهاتف الجوال والأجهزة الأخرى المحمولة.

4. يمنع إحضار الدخان.

5. يجب التقيد بالتعليمات الداخلية للمعهد والتي سوف تبلغ للطالب فور دخوله.

6. يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل وأي صور مستندات ناقصة بملف الطالب .

7. هناك إمكانية لزيارة أولياء أمور الطلبة من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب وذلك يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 هـ .

باقي التعليمات والمتطلبات كما هو موضح.

رابط الاستعلام مرفق بعالية عن نتائج قبو الجوازات النهائية.