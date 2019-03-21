نتائج تقديم الجوازات 1440 عبر بوابة القبول والتسجيل موقع توظيف وزارة الداخلية أبشر

بدء تقديم الجوازات 1440 اليوم الأحد، حيث يفعل رابط بوابة توظيف الجوازات من خلال بوابة أبشر القبول والتسجيل على موقع وزارة الداخلية السعودية، ووفق الشروط المبينة أدناة سيتم فتح رابط التسجيل على وظائف الجوازات السعودية خلال فترة التقديم المقدرة بخمسة أيام تقريباً، سيتاح في تقديم الطلبات على مدار ساعات اليوم، من خلال زيارة رابط أبشر توظيف، والتعرف على متطلبات شغل الوظائف العسكرية لسد حاجة المديرية العامة للجوازات من الشباب السعودي.

صباح اليوم الأحد الخامس من شهر نوفمبر 2018 الموافق 26 صفر 1440، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً سيتم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الجوازات السعودية، لشغل وظيفة جندي فني جوازات وفق شروط القبول المنشورة على بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني بموقع وزارة الداخلية، وسيكون التعيين في جوازات المطارات والمنافذ البحرية والبرية بالمملكة، وسيخوض من يقبل من المتقدمين عبر رابط تقديم الجوازات 1440 دورة تدريبية ستحمل رقم الدورة 43 للتعيين في المدرية العامة للجوازات.

رابط تقديم الجوازات 1440 بوابة التوظيف

شروط الالتحاق التي حددتها وكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، أوضحت أنه من ضمن تلك الشروط تحديد المؤهل الدراسي المطلوب لمن يرغب بالتسجيل، حيث يتاح التسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الطلاب الخريجين، وباقي شروط التقديم على وظائف الجوازات السعودية سنرفقها لكم، مع قرب تفعيل رابط تقديم الجوازات 1440 خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط التسجيل في وظائف الجوازات 1440 سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية بوابة التوظيف الإلكتروني أبشر، حيث من المنتظر فتح رابط تديم الجوازات للشباب السعودي للتسجيل وفق معاير القبول المعلن عنها لاستقبال الخريجين.

شروط تقديم وظائف الجوازات

بوابة أبشر توظيف قدمت 10 شروط لمن يرغب بالتسجيل على الوظائف العسكرية الشاغرة في المديرية العامة للجوازات السعودية، منها شرط الجنسية، والطول والوزن والسن، وما يتعلق بجرائم الشرف والأمانة.

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أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولمن نشأ مع أبوية أثناء خدمتهم خارج المملكة له استثناء خاص.

الطول لا يقل عن 168 سم.

المؤهلات المطلوبة الثانوية العامة وما يعادلها.

ألا يقل سن المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.

اجتياز اختبارات القبول التي ستجريها المديرية العامة للجوازات للمرشحين مبدئياً.

اجتياز الفحص الطبي وكذلك المقابلة الشخصية.

الشرف والأمانة وحسن السير والسلوك.

الشروط المرفقة بعالية شددت على ضرورة توخي الحذر خلال تعبئة البيانات في طلب التقديم على الجوازات، ومن المقرر انتهاء عملية تقديم الجوازات 1440 يوم الخميس القادم الموافق 30 صفر في حدود الساعة العاشرة صباحاً، وعلى من يرغب في التسجيل التقيد بفترة التقديم وتسجيل المستندات المطلوبة.

نتائج تقديم الجوازات السعودية نساء

تنتهي اليوم الخميس عملية تقديم الجوازات السعودية 1440 عبر بوابة التوظيف أبشر الإلكترونية وسنترقب خلال الأيام القليلة المقبلة التعرف على نتائج قبول الجوازات من خلال موقع وظائف وزارة الداخلية.

أسماء المرشحات لوظائف الجوازات 1440

اليوم 7-1-2019 أعلنت بوابة التوظيف أبشر نتائج القبول المبدئي على وظائف العنصر النسائي، ومت فتحر رابط الاستعلام عن اسماء المرشحات مبدئياً على وظائف جندي في المنافذ التي حددتها المديرية بإعلان فتح التوظيف ويمكن التعرف على نتائج قبول الجوزات للنساء من خلال الرابط المرفق بعالية والتعرف على المستندات المطلوبة.

تحديث: أعلنت بوابة ابشر عن نتائج قبول الجوازات النهائية عبر موقع وزارة الداخلية للتوظيف الإلكتروني وموضح المستندات المطلوبة.