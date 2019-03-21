أسماء المقبولين في الجوازات 1440 عبر بوابة أبشر توظيف نتائج القبول النهائي

ظهور أسماء المقبولين في الجوازات السعودية 1440 أو نتائج قبول الجوزات النهائية للدورة 43، للتعرف على نتائج القبول والترشيحات من بوابة أبشر توظيف نتائج القبول الإلكتروني للوظائف العسكرية سواء كانت نتائج قبول المرشحين المبدئية أو النهائية، والتي سيصحبها تحديد الإجراءات التي سيتعين على المرشحين التقيد بها من اجل إتمام عملية القبول، وستضمن تحديد المستندات المطلوبة، بجانب مواعيد إجراءا الاختبارات المقررة وحضور المقابلة الشخصية، وضوابط وتعليمات حضور المرشحين وفق المواعيد التي ستحدد ضمن كشوفات نتائج الترشيح.

انتهت مرحلة التسجيل على وظائف الجوازات 1440 والتي تم نشر التفاصيل المتعلقة بألية القبول عليها من خلال بوابة ابشر التوظيف، وحول موعد ظهور نتائج قبول الجوزات لتلك الرتب العسكرية الشاغرة، كثرت التساؤلات خلال الساعات الماضية، وسط حالة من القلق التي تنتاب من تقدم لشغل وظائف المديرية العامة للجوازات، وهو ما سنسعى لتوضيحه لكم ومتابعة توقيت الإعلان عن أسماء المقبولين في الجوازات 1440 ورابط وموقع الاستعلام عن نتائج قبول الجوزات السعودية.

إعلان نتائج قبول الجوازات للعنصر النسائي

أعلنت المديرة العامة للجوازات عبر بوابة أبشر التوظيف نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية نساء التي تم التقديم عليها خلال الفترة الماضية، وتم تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة من أسماء المقبولات مبدئيا على وظائف الجوازات.

1. إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

2. إحضار قلم أزرق جاف.

3. إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع صورة واضحة منها.

4. صورة من إشعار درجة القدرات أو التحصيل العلمي الصادر من مركز القياس والتقويم إن وجد، مع الأصل للمطابقة.

5. صورة مصدقة من الشهادات الإضافية التي تم تقديمها خلال تعبئة نموذج طلب التوظيف (لغة إنجليزية أو الحاسب الآلي) Advertisements

المديرية العامة للجوازات وفي رد رسمي عبر أحد حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بانه في حالة وجود تصريحات حول ذلك، ستنشر على القنوات الرسمية، وهو ما ينفي أي مزاعم صدر على بعض المواقع الإلكترونية نحو إعلان أسماء المقبولين في الجوزات 1440.

رابط استعلام أسماء المقبولين في الجوازات 1440

تعلن بوابة أبشر توظيف نتائج قبول الجوازات السعودية وستعلن أسماء المقبولين والمرشحين بصفة مبدئية لاستكمال الاختبارات المقررة وستحدد لهم تعليمات وضوابط المرحلة القادمة من تلك الاختبارات والمسندات المطلوبة.

تحديث: أعلنت بوابة أبشر التوظيف نتائج قبول الجوازات النهائية للدورة 43 ويمكن الاستعلام عن نتائج المقبولين في الجوزات برقم الهوية الآن.