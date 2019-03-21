شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: القبض على 3 مواطنين سطو على منزل وسرقوا 37 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطاحت شرطة منطقة الرياض بـ٣ مواطنين، لتورطهم بارتكاب جريمة سطو، وسلب مبالغ مالية.

وأعلنت شرطة الرياض في بيان لها، اليوم (الخميس)،القبض على ٣ مواطنين، بالعقدين الثالث والخامس من العمر، لتورطهم بارتكاب جريمة سطو باستخدام مسدس، على منزل بحي النسيم شرق الرياض. إضافة إلى سلب مبلغ (37,000) ريال.

وأضافت الشرطة في بيانها أنها ضبطت بحوزتهم أقنعة للتخفي ومبالغ مالية وأجهزة جوال.