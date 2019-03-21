كيز: مستقبل الاقتصاد السعودي مرهون بتطوير الاستثمار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم البروفيسور ديفيد كيز، المشارك الأعلى لرئيس كاوست للأولويات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، ورقة عمل صباح اليوم في منتدى الأحساء للاستثمار، والذي اختتم أعماله اليوم، متحدثاً، أي الدكتور كيز، عن أمثل الوسائل لتقييم وقياس الابتكار‬⁩ وأهمية تطوير فرص ⁧‫الاستثمار‬⁩ في القطاعات ⁧‫الناشئة‬⁩ التي ستسهم في رسم مستقبل ⁧‫الاقتصاد‬⁩ العالمي للمملكة.

تحفيز الابتكار

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وأشار أستاذ الرياضيات التطبيقية والحاسوبية في كاوست إلى أنه "بحسب النظم الإيكولوجية للاستثمار، تساهم جامعات الأبحاث في خلق الفرص الاقتصادية، كما تساهم جامعات العلوم والتقنية في دفع عجلة التطور لتصبح محركات اقتصادية قوية."

‏ووصف الدكتور ديفيد كيز بأن جامعة الملك عبدالله "كاوست" تعد "جامعة فريدة عالمياً. تزدهر في بيئتها الأبحاث طويلة الأجل والموجهة نحو تحقيق الأهداف والمشاركة في توفير احتياجات ⁧‫الطاقة‬⁩ والمياه والغذاء والبيئة."

وتأتي مشاركة كاوست‬ في ⁧‫منتدى الأحساء للاستثمار،‬⁩ والذي يعد أحد أهم المنتديات الاقتصادية في المملكة، تعزيزاً لجهودها في المساهمة في تحفيز ⁧‫الابتكار‬⁩ ونشر المعرفة العلمية ودورها الفعّال في تنمية ودعم بيئة حاضنة لرواد الأعمال‬⁩ من الشباب الوطني.

‏وعقب ختام مشاركته في المنتدى تسلم البروفيسور ديفيد كيز درع التكريم من معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور وسط حفاوة غامرة من الحضور والمشاركين في المنتدى الاقتصادي الكبير.