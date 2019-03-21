حساب المواطن يودع أكثر من 37 مليار في 16 شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السادسة عشرة في برنامج حساب المواطن 0.7%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.76 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.73 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر مارس لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 37.6 مليار ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحاً بأن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%، وأشارت أرقام البرنامج بأن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، كما أفصحت أرقام الدفعة السادسة عشرة بأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأبان المتحدث الرسمي للبرنامج بأن تطبيق البرنامج المُطلق مؤخرًا للأجهزة الذكية متاح للجميع، حيث يمّكنهم من تصفح حساباتهم لمتابعة تفاصيل الدفعة والاعتراضات وحالة الأهلية بالإضافة إلى بيانات الطلب وبيانات المتقدم الرئيسي وتابعيه، ويمكن لمستخدمي نظام " أي أو أس" تحميل التطبيق عبر الرابط https://goo.gl/bbvNhR ، بينما يمكن لمستخدمي نظام "الأندرويد" تنزيل التطبيق وتحميله من الرابط https://goo.gl/wmRwA2 .