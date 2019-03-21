محمد بن مسعود - الدمام - وصف المسار الرياضي بالهدف المنشود لهيئة الرياضة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالغ الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إعلان إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تهدف إلى نماء الوطن ورفع مستوى جودة الحياة، ومن بينها مشروع "المسار الرياضي".

وأوضح "الفيصل" في تصريح صحفي بهذه المناسبة قائلاً: "إعلان إطلاق هذه المشروعات في العاصمة السعودية الرياض، هو تجسيد لما يوليه ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله - من اهتمام كبير برفع مستوى جودة الحياة، وتحويل العاصمة الرياض إلى مدينة عصرية متطورة جاذبة، وتكون محل اهتمام الكثيرين وفق رؤية المملكة 2030 .

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "مشروع المسار الرياضي على وجه التحديد، الذي يمتد بطول 135 كم في قلب العاصمة الرياض، سيوفر دون شك بيئة رياضية متميزة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة، وهو الهدف الذي نعمل عليه في الهيئة العامة للرياضة، ونسعى بشكل دائم لتطوير هذا الهدف في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة والشباب من قيادتنا الرشيدة".

الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الكبرى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21 رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالغ الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إعلان إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تهدف إلى نماء الوطن ورفع مستوى جودة الحياة، ومن بينها مشروع "المسار الرياضي".

وأوضح "الفيصل" في تصريح صحفي بهذه المناسبة قائلاً: "إعلان إطلاق هذه المشروعات في العاصمة السعودية الرياض، هو تجسيد لما يوليه ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله - من اهتمام كبير برفع مستوى جودة الحياة، وتحويل العاصمة الرياض إلى مدينة عصرية متطورة جاذبة، وتكون محل اهتمام الكثيرين وفق رؤية المملكة 2030 .

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "مشروع المسار الرياضي على وجه التحديد، الذي يمتد بطول 135 كم في قلب العاصمة الرياض، سيوفر دون شك بيئة رياضية متميزة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة، وهو الهدف الذي نعمل عليه في الهيئة العامة للرياضة، ونسعى بشكل دائم لتطوير هذا الهدف في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة والشباب من قيادتنا الرشيدة". 21 مارس 2019 - 14 رجب 1440 Advertisements 03:51 PM وصف المسار الرياضي بالهدف المنشود لهيئة الرياضة وصف المسار الرياضي بالهدف المنشود لهيئة الرياضة رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بالغ الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة إعلان إطلاق أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض، تهدف إلى نماء الوطن ورفع مستوى جودة الحياة، ومن بينها مشروع "المسار الرياضي".

وأوضح "الفيصل" في تصريح صحفي بهذه المناسبة قائلاً: "إعلان إطلاق هذه المشروعات في العاصمة السعودية الرياض، هو تجسيد لما يوليه ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله - من اهتمام كبير برفع مستوى جودة الحياة، وتحويل العاصمة الرياض إلى مدينة عصرية متطورة جاذبة، وتكون محل اهتمام الكثيرين وفق رؤية المملكة 2030 .

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: "مشروع المسار الرياضي على وجه التحديد، الذي يمتد بطول 135 كم في قلب العاصمة الرياض، سيوفر دون شك بيئة رياضية متميزة تحفز المجتمع على ممارسة الرياضة، وهو الهدف الذي نعمل عليه في الهيئة العامة للرياضة، ونسعى بشكل دائم لتطوير هذا الهدف في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه قطاع الرياضة والشباب من قيادتنا الرشيدة".

، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق مشاريع الرياض الكبرى ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم