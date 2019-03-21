، فيديو الزواج الأبيض في إيران.. شباب وفتيات يعيشون معًا دون زواج ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجمهورية تعاني من ظاهرة "المساكنة" بسبب الفقر والبطالة والمخدرات

بسبب الفقر والبطالة وانتشار المخدرات، أصبحت إيران تعاني من ظاهرة الزواج الأبيض أو "المساكنة"، حيث يعيش الشباب والفتيات معًا من دون زواج.

وحسب تقرير مصور بثته قناة "المحمرة" العربية الأحوازية، على صفحتها على موقع "يو تيوب"، فقد انتقد المرشد الأعلى في إيران "على خامنئي" ما أصبح يعرف في طهران بظاهرة "الزواج الأبيض"، وهو أن يعيش الشباب والفتيات معًا دون زواج.

وبدورة فقد قد أردف خامنئي في كلمته أمام جموع إيرانية، أنها إحدى مخططات أعداء بلاده لهدم الأسرة، معتبرًا أن "الزواج الأبيض" من أحط أنواع الحياة الزوجية وأخسها".

ووصف مرشد إيران الظاهرة التي انتقدها العديد من المسؤولين بأنها جاءت للقضاء على الأسرة الترويج للشهوات والقضاء على الحياء والعفة .

وحسب التقرير، نشرت مجلة "زنان امروز" أو "المرأة المعاصرة"، الإيرانية دراسة كشفت أسباب انتشار "الزواج الأبيض"، وعيش الفتيات والشباب حياة مشتركة تحت سقف واحد دون زواج، والذي يعود لأسباب منها الغلاء المعيشي وعدم تمكن الشباب من توفير متطلبات الزواج وتكوين الأسرة.

وكان مكتب الزعيم الأعلى على خامنئى قد أمر فى 2014 المسؤولين بشن حملة ضد من يعيشون معًا خارج رباط الزواج، وانتقد رجال دين محافظون ذلك بوصفه "زواجًا مشؤومًا" يخالف تعاليم الشريعة.