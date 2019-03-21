، "أصدقاء" تبحث توفير السكن لـ130 أسرة بالشراكة مع الإسكان التنموي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ماجد عبدالله: سنتحول في عامنا الثالث من الرعوية إلى التنموية

أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد أحمد عبدالله أن الجمعية تسعى لتوفير السكن الملائم لأكثر من 130 أسرة من مستفيدي الجمعية، والذين يمثلون فئة اللاعبين الذين تركوا الملاعب بسبب الاعتزال أو الإصابة، وكذلك عوائل اللاعبين المعتزلين أو المتوفين.

وبين أن الجمعية سلّمت مطلع هذا العام بحضور وزير الإسكان، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، 8 وحدات سكنية لمستفيدي الجمعية بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي بوزارة الإسكان، مشيراً إلى أن هذه الشراكة، تأتي ضمن حرص قطاعات الدولة -أعزها الله- لتقديم الدعم للقطاع غير الربحي للقيام بواجباته في تحقيق رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ومتابعة سمو ولي العهد.

وأوضح ماجد عبدالله أن الجمعية تعمل منذ تأسيسها على تقديم العون اللازم للاعبين الذين ابتعدوا عن المستطيل الأخضر، من خلال عدد من المسارات يأتي في مقدمتها مسار الإسكان التنموي، مبيناً أن باكورة الوحدات التي جرى توزيعها مطلع هذا العام، هي بداية انطلاقة للتوسع بمشيئة الله في ملف الإسكان التنموي لتلبية حاجات المستفيدين، مضيفاً أن الجمعية تعمل وخلال عامها الثالث على التحول من العمل الرعوي إلى التنموي، وذلك عبر التكامل مع مختلف المؤسسات غير الربحية وقطاع المسؤولية الاجتماعية في الشركات، مضيفاً أن بداية تأسيي الجمعية كان من الضروري أن يكون العمل رعوياً بشكل شبه كامل كجمعية حديثة تستهدف شريحة جديدة، مع التخطيط الاستراتيجي للمشاريع التنموية، مبيناً أن الجمعية تعمل خلال الفترة المقبلة على توقيع عدد من الشراكات التنموية مع الجهات التي تتقاطع أهدافها مع الجمعية.

وأهاب بمحبي الخير ورجال الأعمال وشركات المسؤولية الاجتماعية الإسهام في تحقيق الغاية النبيلة للجمعية، والمساعدة على وصول الجمعية لهدفها بتنمية وتأهيل اللاعبين القدامى وأسرهم ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.