، تأسيس المنظمة الدولية للإبل ومقرها الرياض.. وهذا ميثاقها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزكية فهد بن فلاح بن حثلين رئيسًا لها لمدة خمسة أعوام

شهدت المملكة صباح اليوم الخميس مارس 2019 إعلان تأسيس المنظمة الدولية للإبل ومقرها العاصمة الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية التأسيسية الأولى للمنظمة بحضور ممثلي 96 دولة على مستوى العالم، حيث تم إعلان تزكية الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيسًا للمنظمة لمدة خمسة أعوام.

هذا، وأكد أعضاء الجمعية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل خلال اجتماعهم أهمية صدور "ميثاق الرياض" الذي يتضمن أن الإبل تمثل أهمية في تاريخ المجتمع الدولي، ولارتباطها بالتراث والثقافة في دول العالم، ولأهمية رعاية الإبل والمهتمين بها، فإن جهود المنظمة الدولية للإبل ستعمل على تحقيق الآتي:

(1)

التأكيد على أن الإبل وأنشطتها هي أداة للتفاهم المتبادل والصداقة والإسهام في بناء المجتمعات ورعاية أفرادها.

(2)

تعزيز وتطوير الجوانب المعنوية والمعرفية والفنية والمهارات الأساسية للإبل وأنشطتها.

(3)

الارتقاء بمستوى أعضائها وجميع ممارسي أنشطة الإبل من جميع النواحي الفنية، والثقافية، والاجتماعية، وتنمية المواهب في مجال الإبل وأنشطتها وصناعتها وعلومها.

(4)

توطيد العلاقات الطيبة مع المنظمات والمؤسسات واللجان والاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية والمنظمات الأهلية المتخصصة في الإبل.

(5)

نشر وتوسيع قاعدة ممارسة وتجهيزات ومواقع أنشطة الإبل في جميع أنحاء العالم، وتسهيل سبل ممارستها وإيجاد المواقع المناسبة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص في كل دولة.

(6)

المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية لممارسة أنشطة الإبل وإقرار القواعد والنظم اللازمة لذلك، وفق التعليمات والمبادئ التي تحددها المنظمات الدولية ذات العلاقة.

(7)

تمثيل الإبل وأنشطتها في جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة بأفضل صورة ممكنة، والعمل على تحقيق الإنجازات الإقليمية والدولية.

(8)

المحافظة على المنافسة الشريفة والتوعية حول مكافحة ومضار المنشطات.

(9)

تشجيع البحث العلمي والتأليف في مجال الإبل وأنشطتها، وإثراء المكتبة العالمية بالكتب والتراجم عن الإبل وأنشطتها ودعم الدراسات والمؤلفين والمترجمين.

(10)

المحافظة على أعلى درجات الأمن والسلامة أثناء ممارسة أنشطة الإبل المختلفة، وعقد المؤتمرات والدورات والندوات وإصدار الأنظمة التي تهدف إلى تعزيز جانب السلامة لدى جميع أعضاء المنظمة.

(11)

التعاون والإسهام مع الهيئات الدولية في تطوير وتحديث كل ما يتعلق بأنظمة وقوانين ممارسة أنشطة الإبل.

(12)

إنشاء مراكز البحث العلمي، وتوفير الخبرات الفنية، وتقديم المعونات والمنح للباحثين والدارسين في أنواع العلوم والدراسات الخاصة بالإبل من ألوان المعرفة والثقافة المختلفة، والمساهمة في بناء معرفة عالمية.

(13)

الإسهام في نشر المعرفة عبر البرامج التعليمية والثقافية والمعرفية والتاريخية والرياضية والإعلامية عبر تأسيس المجلات والجرائد والقنوات التلفزيونية الفضائية المرئية والمسموعة.

(14)

يكون مقر المنظمة الرئيس في مدينة الرياض وتسجل كمنشأة غير ربحية حسب الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.