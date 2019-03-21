، من العاشرة وما دون.. مدير جامعة الطائف يعتمد ترقية 180 موظفاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مختلف إداراتها وكلياتها وفروعها.. ووفق آلية واضحة وشفافة

اعتمد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، اليوم الخميس، محضر ترقيات الإداريين للمرتبة العاشرة فما دون بالجولة الأولى لعام 1440هـ (جمادى الآخرة 1440هـ)، الذي تضمّن الموافقة على ترقية 180 موظفاً وموظفة من مختلف الإدارات والكليات بالجامعة وفروعها.

ويأتي اعتماد مدير جامعة الطائف لمحضر الترقيات، بعد تعهّده في العام الماضي بحل مشكلة الترقيات لمنسوبي الكادرين الإداري والفني بالجامعة، بالاستفادة من الصلاحية الممنوحة للجهات الحكومية لتحوير الوظائف وإتاحة فترة إضافية للترقيات، وتأكيد التزامه بإنجاز الترقيات وفق آلية واضحة وشفافة.

وهنّأ مدير جامعة الطائف الموظفين والموظفات المشمولين بالترقية، موصياً إياهم ببذل قصارى جهدهم في أداء الأمانة المنوطة بهم، والحرص على التعاون مع زملائهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة خدمة للدين ثم الوطن، كما ثمّن جهود لجنة الترقيات على عملها طوال الفترة الماضية.

من جانبه، أوضح وكيل جامعة الطائف المكلف رئيس لجنة الترقيات الدكتور تركي بن سليم الثبيتي، أنه يجب على جميع المتقدمين ممن تمت ترقيتهم بالمحضر مراجعة الإدارة العامة لشؤون هيئة التدريس والموظفين ابتداءً من يوم الأحد المقبل؛ لاستكمال إجراءات الترقية.

ونوّه الدكتور "الثبيتي" إلى أنه بإمكان أي موظف يرغب في الاستفسار عن وضعه أو لديه أية ملاحظة أو شكوى التقدم بها من طريق البوابة المخصصة لذلك على موقع الجامعة (www.tu.edu.sa)، مشيراً إلى أنه سيتم الرد على استفساره من قبل لجنة الترقيات المكلفة بذلك عبر رابط منصة الاستفسار عن الترقيات (https://webapps.tu.edu.sa/promotions/login?ReturnUrl=%2Fpromotions).