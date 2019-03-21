، تكريم "القحطاني" الفائز في المسابقة العلمية الوطنية على مستوى المملكة ،

- 1/2
- 2/2
كرّم مدير مكتب التعليم بشمال الرياض سلمان بن الحميدي العتيبي، الطالب نايف بن مشبب القحطاني بالقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع للمكتب، بمناسبة حصوله على المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية "رسم خرائط مدن المملكة العربية السعودية".
ونفذت المسابقة بالتعاون مع الجمعية السعودية الجغرافية بجامعة الملك سعود والمقامة على مستوى وزارة التعليم خلال العام الدراسي 1439/1440.
وقدم "العتيبي" التهنئة للطالب "القحطاني"، متمنيًا له دوام التوفيق.
وأشاد بإنجازات المكتب المتميزة والمتواصلة، وأوضح أنه يتم تكريم مجموعة من الطلاب أو المعلمين المتميزين الحاصلين على جوائز على مستوى المكتبأ مستوى إدارة تعليم الرياض أو المملكة، وذلك أسبوعيًا.
وقال "القحطاني" لـ"الخليج 365": في البداية أعلن المعلم عن المسابقة في بداية الدرس ولقد تحمست لفكرة ومحتوى المسابقة، حينها ذهبت إليه وطلبت منه أن يسجل اسمي وأن يرسل لي الروابط.
وأضاف: لقد استفدت جدًا من هذه المسابقة من نواحٍ عدة مثل تدوين الأسواق والرسم الجغرافي، ولقد كانت المسابقة تجربة جميلة جدًا له على المستوى الشخصي، وكانت صعوبتها تكمن في أنها متوسطة لأنها تتطلب أن تدون وتتأكد من التدوين الذي وضعته لكنها تستحق العناء.
وقدم "القحطاني" شكره لأسرته ومدرسته على التشجيع، مشددًا على أهمية المشاركة في الأنشطة اللاصفية لتحقيق الذات وتدعيم الثقة بالنفس.
وقال: أحث جميع إخواني الطلبة المشاركة في جميع المسابقات التي تقام في المدرسة وخارجها لاكتساب الخبرات وتحقيق الإنجازات.
وفِي سياق متصل، كرّم "العتيبي" المعلم بالمدرسة عبدالله بن محمد بن دريم لدوره في متابعة الطالب وتهيئته والإشراف عليه خلال المسابقة، والمعلم عبدالجليل الحازمي رائد النشاط بالقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع للمكتب لتفعيله برامج النشاط الطلابي ومشاركته الفاعلة في المسابقات والفعاليات المركزية.
حضر التكريم مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية صالح بن عبدالعزيز بن سلمة ومشرفا النشاط بالمكتب خالد الحيدري وأحمد الصفراني.
تكريم "القحطاني" الفائز في المسابقة العلمية الوطنية على مستوى المملكةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-03-21
كرّم مدير مكتب التعليم بشمال الرياض سلمان بن الحميدي العتيبي، الطالب نايف بن مشبب القحطاني بالقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع للمكتب، بمناسبة حصوله على المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية "رسم خرائط مدن المملكة العربية السعودية".
ونفذت المسابقة بالتعاون مع الجمعية السعودية الجغرافية بجامعة الملك سعود والمقامة على مستوى وزارة التعليم خلال العام الدراسي 1439/1440.
وقدم "العتيبي" التهنئة للطالب "القحطاني"، متمنيًا له دوام التوفيق.
وأشاد بإنجازات المكتب المتميزة والمتواصلة، وأوضح أنه يتم تكريم مجموعة من الطلاب أو المعلمين المتميزين الحاصلين على جوائز على مستوى المكتبأ مستوى إدارة تعليم الرياض أو المملكة، وذلك أسبوعيًا.
وقال "القحطاني" لـ"الخليج 365": في البداية أعلن المعلم عن المسابقة في بداية الدرس ولقد تحمست لفكرة ومحتوى المسابقة، حينها ذهبت إليه وطلبت منه أن يسجل اسمي وأن يرسل لي الروابط.
وأضاف: لقد استفدت جدًا من هذه المسابقة من نواحٍ عدة مثل تدوين الأسواق والرسم الجغرافي، ولقد كانت المسابقة تجربة جميلة جدًا له على المستوى الشخصي، وكانت صعوبتها تكمن في أنها متوسطة لأنها تتطلب أن تدون وتتأكد من التدوين الذي وضعته لكنها تستحق العناء.
وقدم "القحطاني" شكره لأسرته ومدرسته على التشجيع، مشددًا على أهمية المشاركة في الأنشطة اللاصفية لتحقيق الذات وتدعيم الثقة بالنفس.
وقال: أحث جميع إخواني الطلبة المشاركة في جميع المسابقات التي تقام في المدرسة وخارجها لاكتساب الخبرات وتحقيق الإنجازات.
وفِي سياق متصل، كرّم "العتيبي" المعلم بالمدرسة عبدالله بن محمد بن دريم لدوره في متابعة الطالب وتهيئته والإشراف عليه خلال المسابقة، والمعلم عبدالجليل الحازمي رائد النشاط بالقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع للمكتب لتفعيله برامج النشاط الطلابي ومشاركته الفاعلة في المسابقات والفعاليات المركزية.
حضر التكريم مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية صالح بن عبدالعزيز بن سلمة ومشرفا النشاط بالمكتب خالد الحيدري وأحمد الصفراني.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
02:40 PM
يدرس بالقسم الثانوي في مجمع الأمير سلطان التعليمي بـ"شمال الرياض"
كرّم مدير مكتب التعليم بشمال الرياض سلمان بن الحميدي العتيبي، الطالب نايف بن مشبب القحطاني بالقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع للمكتب، بمناسبة حصوله على المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية "رسم خرائط مدن المملكة العربية السعودية".
ونفذت المسابقة بالتعاون مع الجمعية السعودية الجغرافية بجامعة الملك سعود والمقامة على مستوى وزارة التعليم خلال العام الدراسي 1439/1440.
وقدم "العتيبي" التهنئة للطالب "القحطاني"، متمنيًا له دوام التوفيق.
وأشاد بإنجازات المكتب المتميزة والمتواصلة، وأوضح أنه يتم تكريم مجموعة من الطلاب أو المعلمين المتميزين الحاصلين على جوائز على مستوى المكتبأ مستوى إدارة تعليم الرياض أو المملكة، وذلك أسبوعيًا.
وقال "القحطاني" لـ"الخليج 365": في البداية أعلن المعلم عن المسابقة في بداية الدرس ولقد تحمست لفكرة ومحتوى المسابقة، حينها ذهبت إليه وطلبت منه أن يسجل اسمي وأن يرسل لي الروابط.
وأضاف: لقد استفدت جدًا من هذه المسابقة من نواحٍ عدة مثل تدوين الأسواق والرسم الجغرافي، ولقد كانت المسابقة تجربة جميلة جدًا له على المستوى الشخصي، وكانت صعوبتها تكمن في أنها متوسطة لأنها تتطلب أن تدون وتتأكد من التدوين الذي وضعته لكنها تستحق العناء.
وقدم "القحطاني" شكره لأسرته ومدرسته على التشجيع، مشددًا على أهمية المشاركة في الأنشطة اللاصفية لتحقيق الذات وتدعيم الثقة بالنفس.
وقال: أحث جميع إخواني الطلبة المشاركة في جميع المسابقات التي تقام في المدرسة وخارجها لاكتساب الخبرات وتحقيق الإنجازات.
وفِي سياق متصل، كرّم "العتيبي" المعلم بالمدرسة عبدالله بن محمد بن دريم لدوره في متابعة الطالب وتهيئته والإشراف عليه خلال المسابقة، والمعلم عبدالجليل الحازمي رائد النشاط بالقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع للمكتب لتفعيله برامج النشاط الطلابي ومشاركته الفاعلة في المسابقات والفعاليات المركزية.
حضر التكريم مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية صالح بن عبدالعزيز بن سلمة ومشرفا النشاط بالمكتب خالد الحيدري وأحمد الصفراني.
، تكريم "القحطاني" الفائز في المسابقة العلمية الوطنية على مستوى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم "القحطاني" الفائز في المسابقة العلمية الوطنية على مستوى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.