، تكريم "القحطاني" الفائز في المسابقة العلمية الوطنية على مستوى المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يدرس بالقسم الثانوي في مجمع الأمير سلطان التعليمي بـ"شمال الرياض"

كرّم مدير مكتب التعليم بشمال الرياض سلمان بن الحميدي العتيبي، الطالب نايف بن مشبب القحطاني بالقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع للمكتب، بمناسبة حصوله على المركز الأول في المسابقة العلمية الوطنية "رسم خرائط مدن المملكة العربية السعودية".

ونفذت المسابقة بالتعاون مع الجمعية السعودية الجغرافية بجامعة الملك سعود والمقامة على مستوى وزارة التعليم خلال العام الدراسي 1439/1440.

وقدم "العتيبي" التهنئة للطالب "القحطاني"، متمنيًا له دوام التوفيق.

وأشاد بإنجازات المكتب المتميزة والمتواصلة، وأوضح أنه يتم تكريم مجموعة من الطلاب أو المعلمين المتميزين الحاصلين على جوائز على مستوى المكتبأ مستوى إدارة تعليم الرياض أو المملكة، وذلك أسبوعيًا.

وقال "القحطاني" لـ"الخليج 365": في البداية أعلن المعلم عن المسابقة في بداية الدرس ولقد تحمست لفكرة ومحتوى المسابقة، حينها ذهبت إليه وطلبت منه أن يسجل اسمي وأن يرسل لي الروابط.

وأضاف: لقد استفدت جدًا من هذه المسابقة من نواحٍ عدة مثل تدوين الأسواق والرسم الجغرافي، ولقد كانت المسابقة تجربة جميلة جدًا له على المستوى الشخصي، وكانت صعوبتها تكمن في أنها متوسطة لأنها تتطلب أن تدون وتتأكد من التدوين الذي وضعته لكنها تستحق العناء.

وقدم "القحطاني" شكره لأسرته ومدرسته على التشجيع، مشددًا على أهمية المشاركة في الأنشطة اللاصفية لتحقيق الذات وتدعيم الثقة بالنفس.

وقال: أحث جميع إخواني الطلبة المشاركة في جميع المسابقات التي تقام في المدرسة وخارجها لاكتساب الخبرات وتحقيق الإنجازات.

وفِي سياق متصل، كرّم "العتيبي" المعلم بالمدرسة عبدالله بن محمد بن دريم لدوره في متابعة الطالب وتهيئته والإشراف عليه خلال المسابقة، والمعلم عبدالجليل الحازمي رائد النشاط بالقسم الثانوي بمجمع الأمير سلطان التعليمي التابع للمكتب لتفعيله برامج النشاط الطلابي ومشاركته الفاعلة في المسابقات والفعاليات المركزية.

حضر التكريم مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية صالح بن عبدالعزيز بن سلمة ومشرفا النشاط بالمكتب خالد الحيدري وأحمد الصفراني.