مؤسسة الحبوب تعلن عن مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن مناقصتها الأولى لهذا العام 2019 م، لاستيراد 720 ألف طن شعير علفي، للتوريد خلال الفترة من مايو وحتى يونيو المقبلين.

وأوضحت المؤسسة العامة للحبوب، أن المناقصة موزعة على 12 باخرة بواقع عشر بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المناقصة تأتى امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب تتولى إدارة نشاط الصوامع وتشغيله وتنميته وتطويره، بالإضافة إلى مهمات تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.

وتقوم المؤسسة بالمهمات والاختصاصات التالية:

- تهيئة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ليكونا عنصري جذب استثماري للمستثمرين.

- تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة لتطوير نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ووضع الإجراءات المناسبة لذلك.

- الترخيص لمزاولة نشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق، ومراقبة أداء المرخص لهم لواجباتهم.

- وضع معايير الجودة والسلامة المتعلقة بنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذ هذه المعايير.

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- شراء القمح وبيعه، وإيجاد مخزون احتياطي من القمح يكفي لاحتياج المملكة واستكمال رصيده بشكل دوري.

- تنظيم نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق ومراقبته والإشراف عليه.

- الرقابة على جودة القمح وما تنتجه شركات المطاحن لإنتاج الدقيق.

- توفير كميات القمح اللازمة للتشغيل الكامل لشركات المطاحن لإنتاج الدقيق وفق السياسة التسعيرية التي تقترحها المؤسسة كمنظم لنشاط الصوامع ونشاط المطاحن لإنتاج الدقيق وبما يتوافق وسياسات الدعم الحكومي للسوق.

- مراقبة قواعد المنافسة في مجال تقديم خدمات نشاط الصوامع وخدمات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.

- العمل على حماية المستهلكين المتعلقة بمنتجات نشاط الصوامع ومنتجات نشاط المطاحن.

- اقتراح السياسة التسعيرية لمنتجات نشاط المطاحن لإنتاج الدقيق.

وتم إسناد ملف استيراد الشعير العلفي إلى المؤسسة إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم (40657) وتاريخ 19/8/1437هـ اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر لعام 2016م وذلك من خلال (28) محطة تخزينية موزعة حول الموانئ السعودية لتوزيع وبيع الشعير مع الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مناسب لمواجهة الحالات الطارئة.