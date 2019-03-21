بالصور.. «مدني عنيزة» يخمد حريقًا في إحدى الاستراحات

النيران اندلعت في 3 بيوت شَعر.. ولا إصابات
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، من إخماد النيران التي اندلعت في ثلاثة بيوت شَعر بإحدى الاستراحات.
وقال المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل؛ إن الحادث لم يسفر عن إصابات، موضحًا أن فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة باشرت حادث احتراق ثلاثة بيوت شعر باستراحة المطل التابعة لبلدية محافظة عنيزة الواقعة على الدائري الجنوبي.
وأضاف أبا الخيل أن مركز التحكم والتوجيه بمدني عنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، وتمَّت مباشرته وإخماد الحريق دون خسائر بشرية.
وأشار المتحدث الإعلامي لمدني القصيم إلى أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة لمعرفة سبب اندلاع النيران.
من جهة أخرى، تمكن مدني حائل من إخماد حريق اندلع بمطبخ داخل منزل سبَّبه تسرُّب للغاز أثناء الطهي، دون وقوع إصابات.
وفي سياق مغاير، وجه الدفاع المدني تنويهًا بأنه سيجري اليوم الخميس، تجربة فرضية لتصادم ناقلة غاز مع باص نقل ركاب في رابغ بمنطقة مكة المكرمة، عند الساعة 10 صباحًا في طريق رابغ جدة القديم، بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
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