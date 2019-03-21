الداخلية تنفذ حُكم القتل تعزيرًا في مهرب هيروين بـ«حريملاء»

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل تعزيرًا في مهرب الهيروين نور الرحمن قل فقير الباكستاني الجنسية، في محافظة حريملاء.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على الجاني (نور الرحمن قل فقير) عند تهريبه كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نُسب إليه.

وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعًا، والحُكم بقتله تعزيرًا، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

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وبعدما تم تأييد الحكم من مرجعه، تم تنفيذه اليوم في محافظة حريملاء بمنطقة الرياض.

وشددت وزارة الداخلية على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وعلى إيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها.

وحذرت في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.