السعودية اليوم / بلدية المبرز تضبط مسلخ دواجن مخالف للاشتراطات البلدية



الأحساء 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

تواصل بلدية المبرز بالأحساء الحملة التفتيشية ضمن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري، التي اسفرت عن ضبط مسلخ دواجن مخالف في أحد المزارع يقوم عليه عمالة مخالفة لأنظمة العمل والإقامة.

واوضح رئيس بلدية المبرز المهندس عبدالله الشهري، أن الفرق التفتيشية قامة بمصادرة واتلاف أكثر من 1.4 طن من الدواجن المذبوحة بشكل عشوائي، وإعدام 200 دجاجة أخرى تظهر عليها علامات المرض، كما تم سحب وإتلاف الكميات الأخرى الموزعة على المحلات التجارية وإغلاق المسلخ.

وأكد استمرارية الجولات الرقابية لفرق الصحة العامة في البلدية لمتابعة ومنع المُخالفات في ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتداول الأغذية دون الالتزام بالاشتراطات واللوائح البلدية.

من جانب آخر نفذت بلدية الجفر جولات تفتيشية استهدفت المحلات والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة وأسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين للاشتراطات واللوائح البلدية، ورصد 35 مخالفة وتوجيه 15 انذار للمنشآت المخالفة إضافة إلى إتلاف ومصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام البشري.

وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الهبوب، استمرارية الجولات التفتيشية والرقابية والمتابعة الشاملة لمنافذ ومنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية وذلك للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية المتعلقة بمزاولة هذه الأنشطة.

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15:02ت م

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