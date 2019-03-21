السعودية اليوم / المجلس المحلي بمحافظة ضباء يناقش المشروعات التنموية بالمحافظة



تبوك 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

عقد المجلس المحلي لمحافظة ضباء أمس، جلسته السادسة للعام 1440ه, الذي رأسه محافظ ضباء رئيس المجلس المحلي محمود بن حسين الحربي، وحضور أعضاء المجلس ممثلي الادارات الحكومية ذات العلاقة وممثلي الأهالي وذلك بقاعة الاجتماعات في مقر المحافظة.

وبدأت الجلسة بكلمة للمحافظ قدم من خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس المنطقة، على ما تحظى به محافظات

المنطقة من دعم ومتابعة مستمرة من سموه، للمشروعات التنموية في مختلف المجالات في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها, مؤكداً على أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، وتذليل جميع العقبات التي قد تؤخر إنجازها في الوقت المحدد، بالإضافة للحرص على مستوى الجودة في التنفيذ.

بعد ذلك تمت مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الجلسة منها التأكيد على ضرورة التنسيق بين الإدارات الحكومية الخدمية وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المتوقعة

عند الانتهاء المشاريع وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة مسبقاً.

كما جرى خلال الجلسة مناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها وقراها والهجر التابعة لها من المشاريع الخدمية والتنموية التي تسهم في تطوير المحافظة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ التي تؤكد دائماً على توفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة لعموم المواطنين في جميع أنحاء المملكة .

وفي ختام الجلسة نوقشت عدد من المقترحات واتخذ حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.

// انتهى //

14:59ت م

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