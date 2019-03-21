السعودية اليوم/ اختتام فعاليات معرض وملتقى "بلداً آمناً" بالظهران



الظهران 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

اختتمت أمس، فعاليات معرض وملتقى "بلداً آمناً"، الذي نظمته كلية الامير سلطان للعلوم الصحية بمدينة الملك فهد العسكرية بالظهران، بمشاركة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام "نور" ممثلاً عن فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بالمنطقة الشرقية، واستمر اربعة ايام.

وتم خلال المعرض، عرض أكثر من لوحة توعوية ومنشورات وأفلام مرئية وتوزيع الكتب عن الأمن الفكري، إضافة الى لوحة جدارية للكتابة عن حب الوطن شارك بها المسؤولين وزوار المعرض، وتضمن ركن تعريفي لما يقدمه المكتب من برامج وأنشطة لشباب هذا الوطن وللجاليات المسلمة وغير المسلمة، وصاحبه مسابقة وسحب على جوائز "جوال" يومي طيلة أيام المعرض .

وبهدف المعرض إلى نشر الوعي المجتمعي ومعالجة وتعزيز القيم الإسلامية السامية بين الطلاب، وتعزيز قيمة الولاء الوطني والتحذير من الأفكار الضالة، وإشاعة روح التعاون والحوار في المجتمع والتقبل من الآخرين، ومعالجة الظواهر الخاطئة.

وأكد مدير المكتب محمد الصافي، أهمية المبادرة من المؤسسات الدعوية والجهات الخيرية لمثل هذه المعارض مما يعزز القيم الإسلامية والوطنية لدى الشباب وتصحيح الأفكار الخاطئة ونبذ التطرف والإرهاب لمحاربة الأفكار الهدامة التي تحيد بالإنسان عن الغايات المنشودة .

وفي ختام المعرض، كرم قائد الكلية العميد الدكتور عيدان بن موسى الزهراني، عضو المكتب أحمد بركات الشمراني، من قسم الجاليات بالمكتب .

يذكر أن المعرض افتتح يوم الأحد الماضي بحضور مدير عام الادارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة الدكتور عبدالرحمن الحسيني، والمشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، واستفاد من فعالياته نحو ألف شخص من منسوبي الكلية من مدنيين وعسكريين وطلاب الدورات العسكرية وطلاب الكلية ومنسوبي وحدات المنطقة .

// انتهى//

14:51ت م

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