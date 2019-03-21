السعودية اليوم / تعليم ينبع يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستعداد لبدء العام الجديد



ينبع 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

رأس مدير تعليم ينبع رئيس لجنة الاستعداد الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي اليوم, الاجتماع الأول للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1440 / 1441هـ؛ لمناقشة آلية الاستعداد ومستجداته وأدوار الأقسام ، وعمليات التجهيزات المدرسية ، ومناقشة الملاحظات المرصودة من قبل القيادات أثناء الزيارات الميدانية، بحضور المساعدين لمدير التعليم وأمين الإدارة فهد بن عوادة المحياوي ، وأعضاء اللجنة من رؤساء الأقسام ذات الاختصاص «بنين ـ بنات» وممثلين عن قيادات المدارس .

وأكد العقيبي في مستهل الاجتماع حرص اللجنة العليا بالوزارة على العمل مبكرًا والبداية الجادة ، مشددًا على أهمية إعداد الخطط و الخطط البديلة ، ورفع مستوى جودة الأداء والقدرة على المنافسة للتحول إلى الجانب التطبيقي في مجال تجويد العمل.

وبدأ الاجتماع بعرض قدمه أمين الإدارة تحدث من خلاله عن أدوار المجلس والمهام المناطة بكل قسم ، مبينًا محاور الاستعداد وارتباطها بأقسام الإدارة ودور عملية التكامل بين الأقسام وقطاعات الوزارة ودورها في دعم الميدان لتجويد العمل .

وبين المحياوي أن الاجتماع خلص إلى عدد من التوصيات أكدت على قيام كل إدارة معنية بالاستعداد بإعداد خطة خاصة ببرامج وأنشطة الاستعداد للعام الدراسي ، وأن على أمانة التعليم جمع الخطط وتوحيدها وعرضها على مدير التعليم لاعتمادها ورفعها للأمانة العامة ومتابعة تنفيذها ، والتأكيد على أهمية مطابقة رصد الاحتياج وفقًا للواقع الفعلي ومتابعة ما يتم تخصيصه من قبل قطاعات الوزارة ، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة في عملية الرصد ومعالجة الصعوبات التي تكون خارج الصلاحيات ، وترشيح منسق من كل إدارة معنية بالاستعداد ورفع بياناته لأمانة الإدارة وتوضيح أدوارهم في متابعة الاستعداد ، والتدريب على البرنامج الوزاري الجديد والخاص بالاستعداد لجميع رؤساء ومنسقي الأقسام المعنية ، ورفع ما تم تدوينه من ملاحظات أثناء زيارات القيادات مع بداية العام الدراسي .

// انتهى //

14:49ت م

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