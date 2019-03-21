

الدمام 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

قامت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال الثلاثة أشهر الماضية, بعدد من الجولات الميدانية على جميع المنشآت والمطاعم والبوفيهات والمحلات التموينية للوقوف على جوانب الاشتراطات الصحية بها والتأكد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين, والإشراف على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار لمتابعة نظافة المحلات والمواد والأطعمة المقدمة ومصادرة المواد الغير صالحة وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين.

وأكد رئيس بلدية سيهات المهندس فواز بن متعب المطيري, أن البلدية مستمرة في الجولات الميدانية والمتابعة من أجل سلامة وصحة المواطن والمقيم ، مشيرا الى أن إدارة صحة البيئة كثفت الجولات الرقابية والتي تتركز على المحلات المتعلقة بالصحة العامة ، موضحا أن الجولات التي تضمنت زيارة 52 محلا ، أسفرت عن توجيه 26 إنذراً ، ومصادرة كميات من المواد الغذائية المتنوعة الغير صالحة للاستخدام الآدمي ، واستبعاد 8 عمال لعدم وجود شهادة صحية او بسبب انتهاء الشهادة الصحية ، بالإضافة إلى تحرير 23 مخالفة بسبب (تدني مستوى النظافة العامة وتشغيل عامل بدون شهادة صحية وانتهاء الترخيص وسوء حفظ المواد الغذائية).

وبين المهندس المطيري أن البلدية أصدرت خلال ثلاثة أشهر 365 ترخيصا (جديد وتجديد ونقل ملكية) ، وألغت 75 شهادة ، كما حصلت الغرامات المترتبة على المخالفات ، لافتا إلى أن البلدية عالجت 237 بلاغا.

// انتهى //

14:44ت م

0118





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية سيهات تزور 52 محلاً غذائياً وتصدر 365 ترخيصاً خلال ثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.