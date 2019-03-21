السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعنيزة يطلق فعاليات أسبوع البيئة



عنيزة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

انطلقت اليوم فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة في مجمع عنيزة لمدة سبعة أيام .

ويأتي هذا الأسبوع تنفيذاً لقرار الوزارة لإقامة أسبوع خاص بالبيئة ، في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام ، ويهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات الخيرية في الحفاظ على البيئة ، علاوة على رفع مستوى المسؤولية لدى الأفراد تجاه البيئة والأثر الكبير لذلك ، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.

وقد بدأ الاسبوع بالاستزراع في منتزه عنيزة الوطني بمشاركة عدد من الطلاب تخلله توزيع الشتلات وتبيان أهمية البيئة والمحافظة عليها ، وتقديم فقرات توعوية ومسابقات ، اضافة لتجهيز معرض مصاحب في مجمع عنيزة مول يتضمن مشاركة عدد من الجهات المعنية بالبيئة ومسرح لتقديم العروض التوعوية والترفيهية المتنوعة ، وكذلك مشاتل نباتات وطيور ومرسم حر وبرامج متنوعة تستهدف كافة أطياف المجتمع وحملات نظافة شاملة لمنتزهات الغضا البرية ومشاركة الأندية

// انتهى //

14:34ت م

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عنيزة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات أسبوع البيئة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة في مجمع عنيزة لمدة سبعة أيام .ويأتي هذا الأسبوع تنفيذاً لقرار الوزارة لإقامة أسبوع خاص بالبيئة ، في أول أسبوع من فصل الربيع من كل عام ، ويهدف الى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات الخيرية في الحفاظ على البيئة ، علاوة على رفع مستوى المسؤولية لدى الأفراد تجاه البيئة والأثر الكبير لذلك ، والإسهام في الحد من التلوث البيئي.وقد بدأ الاسبوع بالاستزراع في منتزه عنيزة الوطني بمشاركة عدد من الطلاب تخلله توزيع الشتلات وتبيان أهمية البيئة والمحافظة عليها ، وتقديم فقرات توعوية ومسابقات ، اضافة لتجهيز معرض مصاحب في مجمع عنيزة مول يتضمن مشاركة عدد من الجهات المعنية بالبيئة ومسرح لتقديم العروض التوعوية والترفيهية المتنوعة ، وكذلك مشاتل نباتات وطيور ومرسم حر وبرامج متنوعة تستهدف كافة أطياف المجتمع وحملات نظافة شاملة لمنتزهات الغضا البرية ومشاركة الأندية الرياضية ومحاضرات توعوية.// انتهى //14:34ت م0115

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