السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تشارك في اجتماعات لجنة تطوير قطاع الاتصالات بالأمم المتحدة في جنيف



مكة المكرمة في 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور خليل بن إبراهيم الصبحي في اجتماعات لجنة تطوير قطاع الاتصالات بالأمم المتحدة في جنيف.

وذكر الدكتور الصبحي أن مشاركته في هذه الاجتماعات تأتي تأكيداً للدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به المملكة العربية

وبين أنه خلال اجتماعات دول الأعضاء يتم دراسة ومناقشة العديد من المسائل التي تطرحها الدول الأعضاء لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خاصة في الدول النامية لتتمكن هذه الدول من الاستفادة من أحدث المستجدات التقنية والتنظيمية.

// انتهى //

14:34ت م

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مكة المكرمة في 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسشاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات الدكتور خليل بن إبراهيم الصبحي في اجتماعات لجنة تطوير قطاع الاتصالات بالأمم المتحدة في جنيف.وذكر الدكتور الصبحي أن مشاركته في هذه الاجتماعات تأتي تأكيداً للدور الحيوي والفاعل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في العمل مع المجتمع الدولي لتطوير القطاعات التنموية المختلفة بما فيها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لافتا أن المملكة عضوا فاعلا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات لأكثر من ثلاثة وخمسين عاما ويضم الاتحاد 48 دولة عضواً من أصل 183 دولة.وبين أنه خلال اجتماعات دول الأعضاء يتم دراسة ومناقشة العديد من المسائل التي تطرحها الدول الأعضاء لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خاصة في الدول النامية لتتمكن هذه الدول من الاستفادة من أحدث المستجدات التقنية والتنظيمية.// انتهى //14:34ت م0114

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.