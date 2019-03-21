السعودية اليوم / انطلاق فعاليات أسبوع البيئة بمنطقة مكة المكرمة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا"



جدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

انطلقت بمنطقة مكة المكرمة اليوم , فعاليات أسبوع البيئة السنوي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في كافة مناطق ومحافظات المملكة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" ، والتي شملت مناشط توعوية وتثقيفية وترفيهية ، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي بمشاركة محافظات جدة والطائف والقنفذة ورنية والخرمة وخليص والكامل .

وأوضح الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء

وأضاف أن العاصمة المقدسة شهدت ضمن هذه الفعاليات مشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية وبلدية العتيبية في توعية وارشاد المتاجر والأسواق والمستهلك بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال التدوير واستخدام الأكياس المناسبة للبيئة وهناك زيارة للمدارس وتوعيتهم بذلك ، كما شاركت محافظة القنفذة بحملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع قيادة حرس الحدود وجمعية الصيادين التعاونية وتنظيم حملة توعوية بأهمية البيئة والحفاظ عليها ، ومبادرة تشجير الطريق الدولي جدة - جازن بالتنسيق مع وزارة النقل ، وتدشين المخيم البيئي ومسيرة القوارب البحرية على شاطئ المحافظة إضافة لحملات التشجير ، وعقد ندوة عن آثار المخلفات الطبية على البيئة .

وأضاف أن هذه الفعاليات غطت محافظة خليص عبر حملات تشجير وبرامج توعية بالمحافظة والمراكز التابعة لها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، ومحافظة الكامل بتنظيم حملة توعية وتشجير وتوزيع الشتلات على المواطنين والنشرات التوعوية ، في حين تركزت مشاركة محافظ رنية في معرض توعوي بيئي وإقامة الندوات والمحاضرات في مواقع مختلفة بالمحافظة .

// انتهى //

14:33ت م

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جدة 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسانطلقت بمنطقة مكة المكرمة اليوم , فعاليات أسبوع البيئة السنوي الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة في كافة مناطق ومحافظات المملكة تحت شعار "نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا" ، والتي شملت مناشط توعوية وتثقيفية وترفيهية ، بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي بمشاركة محافظات جدة والطائف والقنفذة ورنية والخرمة وخليص والكامل .وأوضح الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة أن إسهامات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في فعاليات أسبوع البيئة السنوي غطت محافظات المنطقة وذلك عبر إقامة الفعاليات في المولات التجارية الكبرى مشيراً إلى أنه تم تنظيم في إطار البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة حملة استخراج المخلفات البشرية والصناعية في شاطئ أبحر جدة وحملة تنظيف بيئية في الوهط والوهيط وحملة التنظيف والتشجير بمحافظة الطائف .وأضاف أن العاصمة المقدسة شهدت ضمن هذه الفعاليات مشاركة الهيئة العامة للأرصاد وحماية وبلدية العتيبية في توعية وارشاد المتاجر والأسواق والمستهلك بأهمية الحفاظ على البيئة من خلال التدوير واستخدام الأكياس المناسبة للبيئة وهناك زيارة للمدارس وتوعيتهم بذلك ، كما شاركت محافظة القنفذة بحملة تنظيف الشواطئ بالتعاون مع قيادة حرس الحدود وجمعية الصيادين التعاونية وتنظيم حملة توعوية بأهمية البيئة والحفاظ عليها ، ومبادرة تشجير الطريق الدولي جدة - جازن بالتنسيق مع وزارة النقل ، وتدشين المخيم البيئي ومسيرة القوارب البحرية على شاطئ المحافظة إضافة لحملات التشجير ، وعقد ندوة عن آثار المخلفات الطبية على البيئة .وأضاف أن هذه الفعاليات غطت محافظة خليص عبر حملات تشجير وبرامج توعية بالمحافظة والمراكز التابعة لها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، ومحافظة الكامل بتنظيم حملة توعية وتشجير وتوزيع الشتلات على المواطنين والنشرات التوعوية ، في حين تركزت مشاركة محافظ رنية في معرض توعوي بيئي وإقامة الندوات والمحاضرات في مواقع مختلفة بالمحافظة .// انتهى //14:33ت م0113

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