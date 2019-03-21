

الأحساء 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

دشن وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري، اليوم، فعاليات أسبوع البيئة والمعرض المصاحب لها التي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بالأحساء، تحت عنوان (نحمي بيئتنا لرفاه مجتمعنا)، بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والمؤسسات المجتمعية، وحضور مدراء الدوائر الحكومية.

ويتضمن المعرض البيئي الذي يستهدف جميع فئات المجتمع، عدة أركان متنوعة منها صحية، ووقائية، وغذائية، وعلاجية، وجانب فني للفنون المتنوعة منها الفن التشكيلي والتصوير واعادة التدوير.

وتهدف فعاليات المعرض الى رفع مستوى التوعية لدى افراد المجتمع، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة والاستفادة بأقصى درجة ممكنة من الموارد عديمة النفع وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام ، إضافة الى غرس ثقافة التشجير لدى زوار فعاليات إسبوع البيئة.

وفي الختام انطلقت مسيرة فرسان الأحساء بمشاركة فريق نيوم التطوعي لتجوب شوارع الأحساء حاملة للشعارات الصديقة للبيئة .

// انتهى //

14:31ت م

0110





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ تدشين فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.