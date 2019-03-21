السعودية اليوم / الدخيل : "جائزة وعي" أحد المبادرات لرفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع



الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واس

أوضح مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل - أن مشاركة المجلس في "جائزة وعي" تأتي انطلاقاً من حرص المجلس على نشر وتنشيط كافة المجالات التي تعنى بالتثقيف الصحي والتوعية الصحية في دول مجلس التعاون وتفعيلا لدور ورؤية ورسالة المجلس في تبني مثل هذه الفعاليات وذلك بتوجيهات من معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، كما تعتبر جائزة وعي احدى أهم هذه المبادرات، والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وإستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول

وأضاف الدخيل أن المجلس يضطلع بالعديد من المهام من أبرزها توحيد الاستراتيجيات والسياسات والأنظمة الصحية التي تساعد في تطوير الخدمات الصحية بدول المجلس، وتحقيق التنسيق والتكامل وتعميق أوجه التعاون في المجالات الصحية المختلفة مثل برنامج الشراء الموحد، وبرنامج التسجيل المركزي للأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك العمل على مكافحة الأمراض المعدية والسارية والقضاء عليها، وكذلك العمل على حماية الدول الأعضاء من الأمراض الوافدة وتوحيد الأنظمة الخاصة بذلك من خلال برنامج فحص الوافدين.

كما يعمل المجلس على التنسيق لوضع الخطط والبرامج التنفيذية لإجراء الدراسات والأبحاث في مجال المشكلات الصحية ومكافحة الأمراض المتوطنة والمزمنة والتوعية الصحية بدول المجلس.

الجدير بالذكر أن مرحلة التصويت لجائزة وعي 2019 بدأت هذا الأسبوع وتمتد للفترة (من 15 إلى 22 مارس) وهي مرحلة مخصصة للتصويت الجماهيري لمنح 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور، كما قام مجلس الصحة بمبادرة زيادة عدد الفائزين عبر منصة تويتر من ثلاثة إلى عشرة جوائز من بين أكثر من 100 مشاركة تم ترشيحها لهذه المرحلة ، حيث أُتيحت فرصة المشاركة فيها لمواطني ومقيمي الدول الأعضاء سعياً لاستثمار مهارات الشباب وإشراك أفراد المجتمع في نشر الوعي الصحي بطرق إبداعية مبتكرة، ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال لأكثر من 50 فائزا سيتم الإعلان عنهم خلال الحفل الختامي في شهر إبريل المقبل.

// انتهى //

14:29ت م

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الرياض 14 رجب 1440 هـ الموافق 21 مارس 2019 م واسأوضح مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون سليمان بن صالح الدخيل - أن مشاركة المجلس في "جائزة وعي" تأتي انطلاقاً من حرص المجلس على نشر وتنشيط كافة المجالات التي تعنى بالتثقيف الصحي والتوعية الصحية في دول مجلس التعاون وتفعيلا لدور ورؤية ورسالة المجلس في تبني مثل هذه الفعاليات وذلك بتوجيهات من معالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، كما تعتبر جائزة وعي احدى أهم هذه المبادرات، والتي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، وإستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي وأضاف الدخيل أن المجلس يضطلع بالعديد من المهام من أبرزها توحيد الاستراتيجيات والسياسات والأنظمة الصحية التي تساعد في تطوير الخدمات الصحية بدول المجلس، وتحقيق التنسيق والتكامل وتعميق أوجه التعاون في المجالات الصحية المختلفة مثل برنامج الشراء الموحد، وبرنامج التسجيل المركزي للأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك العمل على مكافحة الأمراض المعدية والسارية والقضاء عليها، وكذلك العمل على حماية الدول الأعضاء من الأمراض الوافدة وتوحيد الأنظمة الخاصة بذلك من خلال برنامج فحص الوافدين.كما يعمل المجلس على التنسيق لوضع الخطط والبرامج التنفيذية لإجراء الدراسات والأبحاث في مجال المشكلات الصحية ومكافحة الأمراض المتوطنة والمزمنة والتوعية الصحية بدول المجلس.الجدير بالذكر أن مرحلة التصويت لجائزة وعي 2019 بدأت هذا الأسبوع وتمتد للفترة (من 15 إلى 22 مارس) وهي مرحلة مخصصة للتصويت الجماهيري لمنح 3 جوائز لأعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور، كما قام مجلس الصحة بمبادرة زيادة عدد الفائزين عبر منصة تويتر من ثلاثة إلى عشرة جوائز من بين أكثر من 100 مشاركة تم ترشيحها لهذه المرحلة ، حيث أُتيحت فرصة المشاركة فيها لمواطني ومقيمي الدول الأعضاء سعياً لاستثمار مهارات الشباب وإشراك أفراد المجتمع في نشر الوعي الصحي بطرق إبداعية مبتكرة، ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال لأكثر من 50 فائزا سيتم الإعلان عنهم خلال الحفل الختامي في شهر إبريل المقبل.// انتهى //14:29ت م0109

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.