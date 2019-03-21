السعودية | وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تفتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام 1440 هـ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تفتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية للعام 1440 هـ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:48 مساءً, 21 مارس 2019 م المناطق - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة (جندي) بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 17 / 7 / 1440 هـ ، وللتسجيل على الوظائف عبر بوابة (أبشر – توظيف) على الرابط https://jobs.moi.gov.sa .

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