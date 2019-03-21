- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإعلان عن تأسيس #المنظمة_الدولية_للإبل بالرياض والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات
أطلقت المنظمة الدولية للإبل، اليوم، ومقرها الرياض، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيسا للمنظمة الدولية للإبل، بالتزكية لمدة خمسة أعوام.
و بدأ اجتماع الجمعية بكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، ومن ثم عرض عن المنظمة الدولية للإبل.
يلي ذلك اعتماد محضر تأسيس المنظمة الدولية للإبل، ومن ثم اعتماد النظام الأساس وشعار المنظمة، ليتم بعد ذلك تزكية واعتماد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل.
وسيتم خلال الجمعية اعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين الأمين العام، وأمين الصندوق، وتفويض مجلس إدارة المنظمة لتأسيس المنظمة الآسيوية والعربية للإبل.
وكان ممثلون لـ96 دولة قد وصلوا أمس الأول لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب البدوية، والتي على ضوئها تم اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل .
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الإعلان عن تأسيس #المنظمة_الدولية_للإبل بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.