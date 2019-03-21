السعودية | الإعلان عن تأسيس #المنظمة_الدولية_للإبل بالرياض

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

أطلقت المنظمة الدولية للإبل، اليوم، ومقرها الرياض، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيسا للمنظمة الدولية للإبل، بالتزكية لمدة خمسة أعوام.

و بدأ اجتماع الجمعية بكلمة لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، ومن ثم عرض عن المنظمة الدولية للإبل.

يلي ذلك اعتماد محضر تأسيس المنظمة الدولية للإبل، ومن ثم اعتماد النظام الأساس وشعار المنظمة، ليتم بعد ذلك تزكية واعتماد رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل.

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وسيتم خلال الجمعية اعتماد تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين الأمين العام، وأمين الصندوق، وتفويض مجلس إدارة المنظمة لتأسيس المنظمة الآسيوية والعربية للإبل.

وكان ممثلون لـ96 دولة قد وصلوا أمس الأول لحضور اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للألعاب البدوية، والتي على ضوئها تم اجتماع أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الدولية للإبل .