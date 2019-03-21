أمريكا تحمل الحوثيين مسؤولية نسف اتفاق الحديدة

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

في محاولة جديدة للتأكيد على تعنت الحوثيين ورفضهم للغة السلام، أعلنت الولايات المتحدة أن مماطلة الانقلابيين في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة تنسف خطة السلام.

وحمَّل السفير الأمريكي لدي اليمن، ماثيو تويلر، مسؤولية عرقلة اتفاق السويد للحوثيين، مؤكداً أن أسلحة الميليشيات الموالية لإيران تمثل خطرا على دول المنطقة.

وقال تويلر، في مؤتمر صحفي من عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، الخميس، إن الولايات المتحدة تشعر “بإحباط بالغ” لمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات.

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وتابع السفير الأميركي أن بلاده “لم تفقد الأمل” في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في ديسمبر الماضي.

ومنذ التوصل لاتفاق برعاية الأمم المتحدة بشأن الحديدة ومينائها الرئيسي، الذي يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين، عملت الميليشيات الانقلابية على التنصل من تعهداتها.

ورصد التحالف العربي آلاف الاختراقات التي قام بها الحوثيون منذ بدء سريان الهدنة كما اعتدى الانقلابيون على البعثة الدولية لمراقبة الهدنة أكثر من مرة.

وأحبط التحالف العربي محاولتين للاعتداء بطائرات من دون طيار على بعثة مراقبة إعادة الانتشار إحداهما في يناير الماضي والأخرى في مارس الجاري.