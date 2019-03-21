التقاعد تستغني عن التقديم الورقي لخدمة ضم الحكومي

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت المؤسسة العامة للتقاعد عملاءها المشتركين الخاضعين لأحكام نظامي التقاعد المدني أو العسكري العائدين للعمل لمدة لا تزيد عن سنة ولديهم خدمة سابقة خاضعة لنظامي التقاعد وسبق تعويضهم عنها، التقدم بطلب الاستفادة من الخدمة وطلب ضمها من خلال خدمة “ضم الحكومي” عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

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وذكر عبدالله بن محمد الباحوث، مدير عام شؤون المشتركين بالمؤسسة، أنه بدءاً من ١ أبريل ٢٠١٩م سيتم الاستغناء الكلي عن تقديم هذه الخدمة من خلال فروع المؤسسة وسيتم حصرها على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة.

وأشار الباحوث إلى أنه تم توفير هذا الخدمة للمشترك الراغب في ضم خدمته السابقة والتي سبق التعويض عنها خلال مده أقصاه سنة من تاريخ عودته بوظيفة خاضعة لنظامي التقاعد وفقاً لإحكام المادة (٣٢) من نظام التقاعد المدني والمادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري، ويتعين على المشترك التقدم من خلال الخدمات المؤسسة الإلكترونية مرفقاً صورة من قرار التعين للوظيفة الحالية وقرار المباشرة وصورة من الهوية الوطنية وتستكمل بقية الإجراءات اللازمة.

وتأتي خطوة حصر هذه الخدمة على الخدمات الإلكترونية ضمن خطة المؤسسة للتحول الرقمي في إطار خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٢ ومستهدفتها التي تسعى نحو التميز في خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.