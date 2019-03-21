فيديو “المواطن”.. يوم الأم ليس في مارس وحده فهذه الدول مختلفة

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فيديو “متابعات الخليج 365”.. يوم الأم ليس في مارس وحده فهذه الدول مختلفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحتفل دول العالم بـ يوم الأم ولكن ليس شرطًا أن يكون في 21 مارس فقط الموافق اليوم الخميس، لأن الحقائق التاريخية تكشف غير ذلك.
وسلط فيديو “متابعات الخليج 365” الضوء على احتفال الدول بـ يوم الأم حيث لكل منها يومها الخاص الذي يناسب ثقافتها أما العالم العربي فيحتفل في 21 مارس بـ يوم الأم.
وتحتفل أميركا بالأحد الثاني من شهر مايو بـ يوم الأم، فيما تحتفل الهند في الأسبوع الثاني من مايو بهذه المناسبة وتستمر لمدة 10 أيام.
وفي جنوب أفريقيا تحتفل بـ يوم الأم في 1 مايو، وفي النرويج 2 فبراير، فيما تحتفل الأرجنتين بـ يوم الأم يوم 3 أكتوبر.
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