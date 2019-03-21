%93.3 نسبة انتشار استخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 – 74 سنة

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - واس

تناول مدير إدارة دراسات السوق بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مفرح النهاري، ضمن المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أقامته الهيئة اليوم في الرياض، بعنوان: “تحول رقمي لوطن طموح” نتائج دراسة مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات “تقريـر الأفراد والأسر لعام 2018م”.

وأكد النهاري على دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم القطاع وتطوير خدماته، حيث تقوم الهيئة بعمل دراسة تحليلية شاملة لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بغرض فهم الحالة الراهنة للسوق، ومعرفة سلوك المستخدمين وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات وقياس مستوى رضاهم عنها، بالإضافة إلى وضع تصور لتوجهات المستخدمين في استخدام الحاسب الآلي والانترنت وتقنياته، ودراسة المعوقات التي تحول دون استخدام تلك التقنيات.

وبين مدير إدارة دراسات السوق بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 – 74 سنة بلغت 93.3%، حيث بلغ استخدام الانترنت “حسب الجنس” 94.8% للذكور و 91.2% للإناث، كما بلغت نسبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي 91.7%.

وأفاد النهاري أن نسبة خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة بلغت 95.6% فيما بلغت نسبة امتلاك أجهزة الهاتف المتنقل 93.8% في العام 2018.