أرقام مهمة في حساب المواطن بعد صرف الدفعة 16 أهمها إجمالي الدعم

2019-03-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن حساب متابعات الخليج 365 الأرقام التفصيلية بشأن إيداع الدفعة الـ16 من البرنامج والتي استقبلتها حسابات المواطنين المستفيدين يوم 10 مارس الجاري.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن معدل زيادة التغير في أعداد المستفيدين للدفعة السادسة عشرة في برنامج حساب متابعات الخليج 365 بلغ 0.7%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.76 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.73 مليون، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر مارس لعام 2019 أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة 37.6 مليار ريال.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل في هذه الدفعة، موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد وشكلوا ما نسبته 39%.

وأشارت أرقام برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن الإناث المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأوضحت تفاصيل الدفعة أن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%.

كما أفصحت أرقام الدفعة الـ16 من حساب متابعات الخليج 365 أن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي.