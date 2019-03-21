الان تتابع “الأرصاد” تحذر من استمرار الرياح وهطول الأمطار على المنطقة الشرقية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيها متقدما، باستمرار هطول أمطار ردية متوسطة، وهبوب رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت الأرصاد أن التنبيه يشمل الدمام، الجبيل، القطيف، الزهران، الأحساء، النعيرية، والاجزاء المجاورة، ويبدأ في تمام الثانية ظهرا، وينتهي في الثامنة مساء.
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