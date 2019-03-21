الان تتابع “صحة جدة” توضح حقيقة إغلاق غرف العمليات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365: أوضحت الصحة في جدة حقيقة ما نشر في إحدى الجرائد بخصوص إغلاق غرف العمليات. ونفت صحة جدة إغلاق غرف العمليات، مؤكدة أن العمل يجري بشكل اعتيادي بغرف العمليات وتعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

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