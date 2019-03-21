الان تتابع بالصور.. الإعلان عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أطلقت المنظمة الدولية للإبل، اليوم، ومقرها الرياض، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيسا للمنظمة الدولية للإبل، بالتزكية لمدة خمسة أعوام.

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ويجرى عقد اجتماع الجمعية العمومية الأولى للمنظمة الدولية للإبل بمشاركة ٩٦ دولة، وإطلاق أول ميثاق دولي عن الإبل.