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الان تتابع بالصور.. الإعلان عن تأسيس المنظمة الدولية للإبل بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أطلقت المنظمة الدولية للإبل، اليوم، ومقرها الرياض، برئاسة الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، رئيسا للمنظمة الدولية للإبل، بالتزكية لمدة خمسة أعوام.
ويجرى عقد اجتماع الجمعية العمومية الأولى للمنظمة الدولية للإبل بمشاركة ٩٦ دولة، وإطلاق أول ميثاق دولي عن الإبل.
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