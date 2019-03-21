الجمارك السعودية تعلن وظائف موسمية شاغرة لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - عرعر أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ جديدة عرعر خلال فترة التدريب والعمل التي تستمر لمدة 60 يوماً لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ . ودعت الجمارك الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومن تنطبق عليهم الشروط التقديم عن طريق الرابط الالكتروني https://seasonaljobs.nbu.edu.sa "



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