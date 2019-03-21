كاتبة تخصص أرباحها لدعم أمنيات ذوي متلازمة داون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وقعت الكاتبة مزنة الشامان اتفاقية مع مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتلازمة داون لتخصيص نسبة من أرباح كتابها "عقد الأمنيات" لتحقيق الأمنيات التعليمية لطلاب المدارس، وبقية أرباح الكتاب ستهديها لأفراد المجتمع لدعم أمنياتهم المادية.

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وقالت الشامان إن "عقد الأمنيات" هو الأقرب لقلبي وإنه لمن دواعي سروري أن أشارك أجمل ما لدي مع أصحاب القلوب البيضاء من ذوي متلازمة داون، معربة عن امتنانها لإدارة "صوت متلازمة داون" لإتاحة الفرصة لها لرد بعض الجميل لذوي متلازمة داون لوجودهم في حياتنا.

وأضافت أن الاستثمار في البشر هو أجمل وأعظم استثمار يمكن أن نقدمه لبعضنا البعض، ونحن كأفراد في المجتمع لنا دور عظيم في تفعيل المساهمات المجتمعية، مبينة أنه حينما تكون السعادة إسعاد قلوب مفعمة بالفرح، مليئة بالحياة وزاخرة بالحب، تكون عطايانا رائعة.

واختتمت بقولها "إن الأمنيات حبيسة في العقول والصدور فلنحررها بتحقيقها ليكون لنا أثر يذكر، كونوا جزءا من هذا الأثر وحققوا أمنيات أصحابها بشرائكم لكتاب عقد الأمنيات واستمتعوا بما بين دفتيه من كلمات".