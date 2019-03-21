السعودية | هكذا تفاعل أطفال سعوديون مع عيد الأم 

شكرا لقرائتكم هكذا تفاعل أطفال سعوديون مع عيد الأم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحتفل العديد من دول العالم بعيد الأم الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، وفي مدينة الخبر شرقي السعودية، أعلن أحد النوادي المتخصصة في أنشطة الأطفال الصغار عبر منصاته التفاعلية عن مبادرة للاحتفال بعيد الأم، فشارك الأطفال أمهاتهم برسائل حب وبر وشكر وعرفان من خلال أنشطة ترفيهية متنوعة.

وخصص النادي وقتا للأطفال لتصميم هدايا عيد الأم للقيام بأعمال فنية كتنسيق الزهور وتزيين الكيك وكتابة عبارات للأم على بطاقات برسوم يدوية نفذها الأطفال بترجمة مشاعرهم إلى واقع، حيث احتفلوا بعيد الأم بصنع الهدايا التذكارية كاللوحات وإطارات الصور والرسومات الجميلة بأيديهم، فيما كتب البعض منهم عبارات عن الأم باللغتين العربية والإنجليزية.

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وأكدت القائمات على إعداد برامج النادي، سارة المشيقح، في حديثها لـ"العربية.نت": "لا يمكن لشيء أن يفي الأمّ حقها، لذلك ارتأينا أن نسعد قلوب أمهات أطفال النادي عشية الاحتفال بعيد الأم، لننشر البهجة والسعادة بين الأمهات والأطفال على حد سواء، وقد كان تفاعل الأمهات مع أطفالهن مبهجا بشكل كبير، الأمر الذي يحفزنا على تكرار هذه المبادرات الرائعة التي تسعد الأطفال".

وأضافت بدور المشيقح عوّاد بالقول: "هذه المبادرة ما هي إلا برنامج واحد من مجمل البرامج والمبادرات التي نقوم بها، كما نقوم بإعداد برامج أخرى بمناسبة الأعياد القريبة والمناسبات العالمية، والاحتفالات السعيدة، ونتمنّى لجميع الأمهات السعادة والفرح".

وعبر عدد من الأطفال من مختلف الفئات العمرية عن حبهم لأمهاتهم، وكيفية الاحتفال بهن في عيد الأم بتقديم الورود المختلفة والباقات المتنوعة، إضافة لتزيين الكيك وابتكار باقات ورد ملونة ومتنوعة، وكتبوا رسائل رمزية عبروا من خلالها عن مشاعر الحب والامتنان لأمهاتهم.