- 1/2
- 2/2
أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، عن توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ "جديدة عرعر" خلال فترة التدريب والعمل، التي تستمر لمدة 60 يومًا؛ وذلك لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ.
ودعت "الجمارك" الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومَن تنطبق عليهم شروط التقديم، عن طريق الرابط الإلكتروني: https://seasonaljobs.nbu.edu.sa
"الجمارك" تطرح وظائف لطلاب جامعة الحدود الشماليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-21
أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، عن توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ "جديدة عرعر" خلال فترة التدريب والعمل، التي تستمر لمدة 60 يومًا؛ وذلك لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ.
ودعت "الجمارك" الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومَن تنطبق عليهم شروط التقديم، عن طريق الرابط الإلكتروني: https://seasonaljobs.nbu.edu.sa
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
01:51 PM
موسمية في منفذ "جديدة عرعر" خلال فترة موسم الحج
أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، عن توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ "جديدة عرعر" خلال فترة التدريب والعمل، التي تستمر لمدة 60 يومًا؛ وذلك لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ.
ودعت "الجمارك" الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومَن تنطبق عليهم شروط التقديم، عن طريق الرابط الإلكتروني: https://seasonaljobs.nbu.edu.sa
، "الجمارك" تطرح وظائف لطلاب جامعة الحدود الشمالية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجمارك" تطرح وظائف لطلاب جامعة الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.