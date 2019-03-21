، "الجمارك" تطرح وظائف لطلاب جامعة الحدود الشمالية ،

محمد بن مسعود - الدمام - موسمية في منفذ "جديدة عرعر" خلال فترة موسم الحج

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، عن توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ "جديدة عرعر" خلال فترة التدريب والعمل، التي تستمر لمدة 60 يومًا؛ وذلك لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ.

ودعت "الجمارك" الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومَن تنطبق عليهم شروط التقديم، عن طريق الرابط الإلكتروني: https://seasonaljobs.nbu.edu.sa