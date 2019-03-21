محمد بن مسعود - الدمام - وكالة "الداخلية" للشؤون العسكرية: التسجيل عبر بوابة "أبشر– توظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة "جندي" بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية. وأوضحت أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 17/ 7/ 1440هـ، مشيرة إلى أن التسجيل على الوظائف عبر بوابة "أبشر– توظيف" على الرابط https://jobs.moi.gov.sa. فتح باب القبول على رتبة "جندي" بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-21 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة "جندي" بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية. وأوضحت أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 17/ 7/ 1440هـ، مشيرة إلى أن التسجيل على الوظائف عبر بوابة "أبشر– توظيف" على الرابط https://jobs.moi.gov.sa. Advertisements 21 مارس 2019 - 14 رجب 1440 01:45 PM وكالة "الداخلية" للشؤون العسكرية: التسجيل عبر بوابة "أبشر– توظيف" وكالة "الداخلية" للشؤون العسكرية: التسجيل عبر بوابة "أبشر– توظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة "جندي" بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية. وأوضحت أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 17/ 7/ 1440هـ، مشيرة إلى أن التسجيل على الوظائف عبر بوابة "أبشر– توظيف" على الرابط https://jobs.moi.gov.sa. ، فتح باب القبول على رتبة "جندي" بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية ،

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