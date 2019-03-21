، أمطار خفيفية تلطّف أجواء العاصمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد تنبيه متقدم أصدرته هيئة الأرصاد

تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت في وقت سابق اليوم تنبيهاً متقدماً للرياض، يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت "الأرصاد": الإنذار يشمل الرياض، ورماح، والمزاحمية، والخرج، والأجزاء المجاورة لها).

وأضافت: بداية الإنذار كانت في الساعة 12:45 من مساء اليوم، والنهاية في الساعة الخامسة من مساء الخميس.