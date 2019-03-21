، "إنسان" تشارك بمعرض الرياض للكتاب بـ"جناح تعريفي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بروشورات ورسائل تعريفية وبرامج متنوعة تنفّذها للأبناء

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، وتضمنت مشاركة الجمعية جناحاً تعريفياً عن دورها في مجال رعاية الأيتام، والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، من خلال توزيع "البروشورات"، والرسائل التعريفية، والبرامج المتنوعة التي تنفّذها للأبناء.

واطلع زوار المعرض على أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية لأبنائها الأيتام وأسرهم؛ كالرعاية التعليمية والصحية وأوجه الكفالة، والإسكان، وأوقاف إنسان، والأسهم العشرة، وبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء (إنسان)، وغيرها.

وشهد جناح الجمعية إقبالاً مكثفاً من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بجهود الجمعية، ودورها الريادي في مجال رعاية الأيتام.

وتحرص "إنسان" في كل عام على اصطحاب الأبناء لزيارة معرض الكتاب والتجول بين أروقته؛ لزيادة الكم المعرفي لديهم في شتى مجالات المعرفة والعلوم والآداب والفنون؛ بهدف تثقيفهم وتنمية الوعي لديهم، وتحفيزهم على الإبداع، وتعزيز قيمة القراءة، وتشجيعهم على العطاء الثقافي، وترك أثر إيجابي لديهم نحو الكتب والكُتّاب.