، "السعيدي" معرفًا لـ"حقنة الحجرة" بالباحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتعيين عبدالله غميص صالح السعيدي الزهراني، معرفًا لقرية الحقنة في محافظة الحجرة، خلفًا لوالده الذي طوي قيده بوفاته منذ ربيع الآخر للعام الحالي.

وعبّر "السعيدي" عن عظيم شكره لأمير منطقة الباحة على ثقته؛ مؤكدًا أن الجميع يقف صفًا واحدًا مع ولاة الأمر للحفاظ على مقدرات الوطن.