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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتعيين عبدالله غميص صالح السعيدي الزهراني، معرفًا لقرية الحقنة في محافظة الحجرة، خلفًا لوالده الذي طوي قيده بوفاته منذ ربيع الآخر للعام الحالي.
وعبّر "السعيدي" عن عظيم شكره لأمير منطقة الباحة على ثقته؛ مؤكدًا أن الجميع يقف صفًا واحدًا مع ولاة الأمر للحفاظ على مقدرات الوطن.
"السعيدي" معرفًا لـ"حقنة الحجرة" بالباحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21
أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتعيين عبدالله غميص صالح السعيدي الزهراني، معرفًا لقرية الحقنة في محافظة الحجرة، خلفًا لوالده الذي طوي قيده بوفاته منذ ربيع الآخر للعام الحالي.
وعبّر "السعيدي" عن عظيم شكره لأمير منطقة الباحة على ثقته؛ مؤكدًا أن الجميع يقف صفًا واحدًا مع ولاة الأمر للحفاظ على مقدرات الوطن.
21 مارس 2019 - 14 رجب 1440
01:26 PM
أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتعيين عبدالله غميص صالح السعيدي الزهراني، معرفًا لقرية الحقنة في محافظة الحجرة، خلفًا لوالده الذي طوي قيده بوفاته منذ ربيع الآخر للعام الحالي.
وعبّر "السعيدي" عن عظيم شكره لأمير منطقة الباحة على ثقته؛ مؤكدًا أن الجميع يقف صفًا واحدًا مع ولاة الأمر للحفاظ على مقدرات الوطن.
، "السعيدي" معرفًا لـ"حقنة الحجرة" بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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