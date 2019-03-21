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"السعيدي" معرفًا لـ"حقنة الحجرة" بالباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتعيين عبدالله غميص صالح السعيدي الزهراني، معرفًا لقرية الحقنة في محافظة الحجرة، خلفًا لوالده الذي طوي قيده بوفاته منذ ربيع الآخر للعام الحالي.

وعبّر "السعيدي" عن عظيم شكره لأمير منطقة الباحة على ثقته؛ مؤكدًا أن الجميع يقف صفًا واحدًا مع ولاة الأمر للحفاظ على مقدرات الوطن.

"السعيدي" معرفًا لـ"حقنة الحجرة" بالباحة

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-21

أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتعيين عبدالله غميص صالح السعيدي الزهراني، معرفًا لقرية الحقنة في محافظة الحجرة، خلفًا لوالده الذي طوي قيده بوفاته منذ ربيع الآخر للعام الحالي.

وعبّر "السعيدي" عن عظيم شكره لأمير منطقة الباحة على ثقته؛ مؤكدًا أن الجميع يقف صفًا واحدًا مع ولاة الأمر للحفاظ على مقدرات الوطن.

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21 مارس 2019 - 14 رجب 1440

01:26 PM

أصدر أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، قرارًا بتعيين عبدالله غميص صالح السعيدي الزهراني، معرفًا لقرية الحقنة في محافظة الحجرة، خلفًا لوالده الذي طوي قيده بوفاته منذ ربيع الآخر للعام الحالي.

وعبّر "السعيدي" عن عظيم شكره لأمير منطقة الباحة على ثقته؛ مؤكدًا أن الجميع يقف صفًا واحدًا مع ولاة الأمر للحفاظ على مقدرات الوطن.

، "السعيدي" معرفًا لـ"حقنة الحجرة" بالباحة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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