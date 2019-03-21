، بعد سقطة "أردوغان" واستدعاء أستراليا سفيرها.. تركيا تعتذر عن "فيديو السفاح" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استغله مصحوباً بتصريحات للترويج لحملته الانتخابية.. و"بيترز": يعرّض شعبنا للخطر

بعد سقطة "أردوغان" باستخدامه فيديو صوّره "سفاح المسجدين" بتصريحات للترويج في حملته الإنتخابية، خرج مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية يبرر؛ حيث قال إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب المذبحة التي وقعت في نيوزيلندا، "أخرجت من سياقها"، بعد أن استدعت أستراليا مبعوث تركيا للاحتجاج عليها.

وكتب فخر الدين ألتون على موقع "تويتر" محاولاً تبرير ما فعله "أردوغان" يقول: "كلام الرئيس أردوغان أُخرج للأسف من سياقه"، لافتاً -بما يشبه الاعتذار- إلى أن الرئيس التركي "كان يردّ على البيان الذي نشره الإرهابي الذي قتل 50 مسلماً بريئاً" في مسجدين في كرايست تشيرش.

وكانت نيوزيلندا وأستراليا قد احتجتا على استغلال الرئيس التركي في تجمعاته الانتخابية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" بنيوزيلندا، وذهب ضحيته 50 مسلماً، مدعياً أنها ضد تركيا وضده شخصياً، واستدعت أستراليا إثر ذلك السفير التركي؛ لكي تشرح التصريحات "المسيئة للغاية" التي أدلى بها "أردوغان" على مدى الأيام الماضية.

وأثار الرئيس التركي غضب نيوزيلندا، بعد استخدامه فيديو مثيراً للجدل صوّره الإرهابي منفّذ مجزرة المسجدين في "كرايستشيرش، في حملته الانتخابية في أنقرة"، واحتج نائب رئيسة الوزراء النيوزيلندية وينستون بيترز؛ محذّراً من تسييس حادث الإرهاب الذي "يعرّض للخطر مستقبل وسلامة الشعب في نيوزيلندا والخارج، وهو غير منصف إطلاقاً".

وقال "بيترز" حينها وفق ما نقلته "الفرنسية" إنه شكا مباشرة لدى نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو اللذين زارا نيوزيلندا.

وأضاف: أجرينا حواراً مطولاً حول ضرورة حرص أي دولة، أو تركيا في هذا الخصوص، على عدم تشويه صورة بلدنا، نيوزيلندا، ونحن لم نبدأ أو نتسبب في هذه الكارثة وفهموا ذلك بوضوح.

وأضاف: موقفنا واضح جداً، إن الهجوم الإرهابي في كرايست تشيرش الذي ارتكبه غير نيوزيلندي، نقيض تام لقيمنا الجوهرية.