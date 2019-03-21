أثناء عودتها من المدرسة.. باص يدهس طالبة ابتدائي وقريبها يكشف تفاصيل الحادث ويطلب عدم تداول الفيديو...

لقيت طالبة ابتدائي مصرعها في الحال بعد أن تعرضت للدهس يوم الأحد الماضي، من قبل سائق الباص أثناء عودتها من المدرسة، بالرياض.

وجاء في التفاصيل على لسان قريب للطالبة سحاب عايض المطيري، التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي بحسب “عاجل”، أن الطفلة نزلت من الباص لإفساح الطريق لزميلاتها، وأثناء صعودها مرة أخرى إلى الباص، لم ينتبه لها السائق ودهسها، وتوفيت في الحال.

وأكد قريب الطفلة أنه أُلقى القبض على السائق، مشيراً إلى تمسك العائلة بحقها رافضة التنازل.

وناشد بوقف تداول مقطع فيديو للطفلة، وهى مضرجة في دمائها على وسائل التواصل الاجتماعي، مراعاة لمشاعر العائلة.