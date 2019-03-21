إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي.. وبلاغات هروب المعتمر بدون صورة جواز السفر

أفادت مصادر أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن وافق على إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي والاكتفاء بالتمديد حتى نهاية الموسم الحالي.

وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” إن الوزير وافق كذلك على قبول بلاغات الهروب خلال 24 ساعة دون شرط إحضار صورة من جواز المعتمر المتخلف خلال المرحلة الحالية لنهاية الموسم الحالي.